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Рубрика: Новости Украины и мира
15-02-2017, 19:43
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В Украине введены чрезвычайные меры в энергосистеме

Сегодня, 15 февраля, в ходе заседания Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергосистеме. Данное решение было принято без возражений.

Напомним, уже третью неделю на Донбассе блокируют перевозки угля через линию разграничения по железной дороге. Чтобы обеспечивать теплоснабжение, пока нет альтернатив углю с неподконтрольных территорий.

На период применения соответствующих мер субъекты электроэнергетики, независимо от формы собственности, обязаны действовать в соответствии со стандартами операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы и оперативных команд и распоряжений госпредприятия "НЭК "Укрэнерго".

Среди указанных мер - коррекция тарифов на производство электроэнергии, установление дополнительных платежей – надбавок и скидок – производителям энергии, коррекция тарифов на передачу, изменение алгоритма распределения средств оптового рынка. "Укрэнерго" поручено определить допустимый уровень снижения резервов энергогенерирующих мощностей, установить графики и объемы производства электроэнергии отдельными компаниями, установить временные ограничения в производстве и пропускных мощностях межгосударственных энергосетей, а также проконтролировать выполнение задач по ограничению в потреблении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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