Услуги по-европейски или удар по украинской промышленности? В «Укрзализныце» намерены поднять тарифы на перевозки, бизнес – против

Руководство «Укрзализныци», несмотря на протесты, все-таки намерено повысить тарифы на грузовые перевозки, причем сразу на 25%. Промышленники против, поэтому на сегодняшний день конфликт практически достиг пика. Пока решать проблему стороны пытались за столом переговоров, руководитель «Укрзализныци» Войцех Балчун… ушел в отпуск!

По словам металлопроизводителей, повышение тарифов станет сильным ударом по бизнесу. По словам гендиректора меткомбината имени Ильича Юрия Зинченко, в прошлом году показатели по производству стали самыми низкими за 17 лет, если такое продолжится – придется останавливать производство, снижать мощности и даже сокращать сотрудников.

В свою очередь, в «Укрзализныце» уверяют: если промышленники раскошелятся – эти деньги вернутся им с пользой. Так, предприятие планирует вложить средства в покупку новых вагонов и повышение качества услуг до европейского уровня. Противоположная сторона сомневается: предыдущие подорожания вообще ни на чем не отразились.

«Нас уже 5 лет обманывали. Наведите в своей компании порядок, чтоб она стала европейской, и тогда мы будем согласны платить за эти услуги», - отметил гендиректор «Запорожстали» Ростислав Шурма.

Промышленники уверены: улучшить качество услуг можно и без дополнительных средств, главное – побороть коррупцию. Соответствующий план действий для «Укрзализныци» был разработан еще 2 года назад, но воз и ныне там…