Сегодня в Мариуполе несколько жилых домов оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 16 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- бул. Шевченко, 287-303
- пр. Строителей, 148-162.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 16 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
«Зеленстрой» оперативно отреагировал на ухудшение погодных условий
Боеприпасы уничтожены