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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 07:57
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Сегодня в Мариуполе несколько жилых домов оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 16 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • бул. Шевченко, 287-303
  • пр. Строителей, 148-162.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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