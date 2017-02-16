Если вы принципиально ждете троллейбус №6 и №9 - не дождетесь

Как мы уже писали ранее, с 15 февраля в Мариуполе открыт новый транспортный маршрут. Кроме того, произошли изменения в схемах движения некоторых маршрутов.



Так, заработал маршрут № 15А, который свяжет восточную и западную части города. В будние дни по нему будут курсировать 12 автобусов, в выходные - 6. Маршрутки будут следовать с МКР «Восточный» через пр. Ленинградский, Набережную, автовокзал, пр. Металлургов, подземный переход, пр. Мира, АС-2, «ПортСити» и 23 МКР.



Движение троллейбусного маршрута №15 также продлено до 23 МКР.



В пресс-службе горсовета отметили, поскольку 15-ый маршрут частично дублирует движение другого коммунального транспорта, отменены троллейбусы № 6 и № 9.



11-ый троллейбус также изменил свой маршрут. Теперь он курсирует с 17 МКР до железнодорожного вокзала.