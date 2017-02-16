Авдеевка должна получить 200 тысяч евро из фонда акции, объявленной Папой Римским Франциском. Средства пойдут на нужды местных жителей. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, посол Ватикана - апостольский Нунций Архиепископ Клаудио Гуджеротти приехал на линию фронта, чтобы лично выразить жителям Донбасса поддержку и солидарность а также передать благословение от Папы Римского.
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Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 08:37
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Авдеевка получит 200 тысяч евро, собранных по призыву Папы Римского
Авдеевка должна получить 200 тысяч евро из фонда акции, объявленной Папой Римским Франциском. Средства пойдут на нужды местных жителей. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»