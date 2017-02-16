Торговая блокада Донбасса, в ходе которой оказались заблокированы поставки угля с неподконтрольной территории, выявила, что формирование коммунальных тарифов по формуле "Роттердам плюс" - фикция. Украина не закупает уголь по такой формуле.
Это подтвердил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на внеочередном заседании Кабмина, пишет Лига.
"У нас не действует цена "Роттердам плюс" в Украине. На сегодняшний день, я должен это сказать всем СМИ, цена на уголь, который идет и на антрацитовую группу, и на уголь, который добывается на территории Украины, составляет 1730 грн. Цена "Роттердам плюс" – 3100 грн. "Роттердам плюс" была создана как фикция и не применяется для определения тарифов", – заявил он.
Это якобы было сделано для диверсификации поставок угля. Но в результате оказалось, что никакой диверсификации нет, и Украина по-прежнему зависит от угля антрацитовой группы из Донбасса. А вот чего добились, так это заоблачные цены на оплату "коммуналки".
Напрашивается элементарный вопрос: если уголь закупали в Донбассе по украинским ценам, а население оплачивает тарифы по мировым ценам (и даже больше) - то куда идёт разница?
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Блокада Донбасса вскрыла реальность: тарифы и формула «Роттердам плюс» - фикция
Блокада Донбасса вскрыла реальность: тарифы и формула «Роттердам плюс» - фикция
Торговая блокада Донбасса, в ходе которой оказались заблокированы поставки угля с неподконтрольной территории, выявила, что формирование коммунальных тарифов по формуле "Роттердам плюс" - фикция. Украина не закупает уголь по такой формуле.
Читайте также:
Услуги по-европейски или удар по украинской промышленности? В «Укрзализныце» намерены поднять тарифы на перевозки, бизнес – против
А Балчун, несмотря на скандал, ушел в отпуск
Гройсман: чтобы отказаться от угля из Донбасса, необходимо 3-5 лет
…и ежегодные инвестиции
Редакция «Мариупольских новостей»