Блокада Донбасса вскрыла реальность: тарифы и формула «Роттердам плюс» - фикция

Торговая блокада Донбасса, в ходе которой оказались заблокированы поставки угля с неподконтрольной территории, выявила, что формирование коммунальных тарифов по формуле "Роттердам плюс" - фикция. Украина не закупает уголь по такой формуле.



Это подтвердил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на внеочередном заседании Кабмина, пишет Лига.



"У нас не действует цена "Роттердам плюс" в Украине. На сегодняшний день, я должен это сказать всем СМИ, цена на уголь, который идет и на антрацитовую группу, и на уголь, который добывается на территории Украины, составляет 1730 грн. Цена "Роттердам плюс" – 3100 грн. "Роттердам плюс" была создана как фикция и не применяется для определения тарифов", – заявил он.



Это якобы было сделано для диверсификации поставок угля. Но в результате оказалось, что никакой диверсификации нет, и Украина по-прежнему зависит от угля антрацитовой группы из Донбасса. А вот чего добились, так это заоблачные цены на оплату "коммуналки".



Напрашивается элементарный вопрос: если уголь закупали в Донбассе по украинским ценам, а население оплачивает тарифы по мировым ценам (и даже больше) - то куда идёт разница?