В Донецкой области мужчина бросился под поезд

Вчера вечером на железнодорожном вокзале Краматорска неизвестный мужчина, которому на вид около 60 лет, прыгнул под прибывающий поезд сообщением «Константиновка - Киев». От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи, сообщили в пресс-службе полиции.

По словам свидетелей, мужчина стоял на перроне, а затем сам прыгнул под поезд. Из-за инцидента поезд задержался, и было нарушено расписание железнодорожного сообщения.

Правоохранители принимают меры к установлению личности погибшего. Событие внесено в ЕРДР по ч.3 ст.276 УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются в следственном управлении ГУНП в Донецкой области.