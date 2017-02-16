Полюбоваться красотой расплавленной стали теперь может любой желающий. В Мариуполе возле заводоуправления ММК им. Ильича появилась новая инсталляция – конвертерный ковш!
Весит конструкция ни много ни мало – 600 кг, а ее высота составляет почти два метра. Иллюзию горячего металла создает LED-подсветка.
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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 09:45
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В Мариуполе на улице можно увидеть ковш с расплавленной сталью
Полюбоваться красотой расплавленной стали теперь может любой желающий. В Мариуполе возле заводоуправления ММК им. Ильича появилась новая инсталляция – конвертерный ковш!
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»