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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 09:45
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[Фото]

В Мариуполе на улице можно увидеть ковш с расплавленной сталью

Полюбоваться красотой расплавленной стали теперь может любой желающий. В Мариуполе возле заводоуправления ММК им. Ильича появилась новая инсталляция – конвертерный ковш!

Весит конструкция ни много ни мало – 600 кг, а ее высота составляет почти два метра. Иллюзию горячего металла создает LED-подсветка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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