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Рубрика: Новости Украины и мира
16-02-2017, 10:05
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Украина заблокировала экспорт антрацита, - Гройсман

Как мы уже писали ранее, Кабинет министров Украины ввел чрезвычайную ситуацию в энергосистеме. В связи с чем субъекты электроэнергетики примут ряд соответствующих мер.

Кроме того, как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, Украина заблокировала экспорт угля антрацитовой группы на период действия чрезвычайных мер.

«Экспорт запрещен де-факто, де-юре - на период введения мер не может быть экспорта», - заявил он.

Отметим, чрезвычайные меры в энергосистеме, согласно закону об электроэнергетике, вводятся на месяц и могут продлеваться еще на месяц.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»