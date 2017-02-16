Как мы уже писали ранее, Кабинет министров Украины ввел чрезвычайную ситуацию в энергосистеме. В связи с чем субъекты электроэнергетики примут ряд соответствующих мер.
Кроме того, как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, Украина заблокировала экспорт угля антрацитовой группы на период действия чрезвычайных мер.
«Экспорт запрещен де-факто, де-юре - на период введения мер не может быть экспорта», - заявил он.
Отметим, чрезвычайные меры в энергосистеме, согласно закону об электроэнергетике, вводятся на месяц и могут продлеваться еще на месяц.
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Рубрика: Новости Украины и мира
16-02-2017, 10:05
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Украина заблокировала экспорт антрацита, - Гройсман
Как мы уже писали ранее, Кабинет министров Украины ввел чрезвычайную ситуацию в энергосистеме. В связи с чем субъекты электроэнергетики примут ряд соответствующих мер.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»