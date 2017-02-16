Уже весной мариупольцы смогут отслеживать движение городского транспорта с помощью телефонов и компьютеров

Уже весной в Мариуполе заработает мобильное приложение, благодаря которому жители смогут в реальном времени отслеживать движение общественного транспорта на электронной карте города с помощью телефонов и компьютеров.



О таком нововведении депутатам на внеочередном заседании постоянной комиссии по вопросам развития ЖКХ, контроля за коммунальной собственностью и приватизации рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат.



Так, в новых автобусах и троллейбусах, которые начали курсировать по маршруту №15А и №15 уже установлены GPS трекеры и ведется работа по настройке программного обеспечения. В будущем подобной системой оснастят весь общественный транспорт Мариуполя. Благодаря этому жители и гости города смогут в режиме реального времени узнать, где в данный момент находится тот или иной трамвай, троллейбус или автобус.



«Пока GPS-навигация разрабатывается в тестовом режиме. Уже весной приложение будет доступно для скачивания, и мы сможем им пользоваться», - заверил Василий Клат.