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  • Уже весной мариупольцы смогут отслеживать движение городского транспорта с помощью телефонов и компьютеров

Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 10:27
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Уже весной мариупольцы смогут отслеживать движение городского транспорта с помощью телефонов и компьютеров

Уже весной в Мариуполе заработает мобильное приложение, благодаря которому жители смогут в реальном времени отслеживать движение общественного транспорта на электронной карте города с помощью телефонов и компьютеров.

О таком нововведении депутатам на внеочередном заседании постоянной комиссии по вопросам развития ЖКХ, контроля за коммунальной собственностью и приватизации рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

Так, в новых автобусах и троллейбусах, которые начали курсировать по маршруту №15А и №15 уже установлены GPS трекеры и ведется работа по настройке программного обеспечения. В будущем подобной системой оснастят весь общественный транспорт Мариуполя. Благодаря этому жители и гости города смогут в режиме реального времени узнать, где в данный момент находится тот или иной трамвай, троллейбус или автобус.

«Пока GPS-навигация разрабатывается в тестовом режиме. Уже весной приложение будет доступно для скачивания, и мы сможем им пользоваться», - заверил Василий Клат.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»