В результате артудара по «старой» части Авдеевки повреждено 8 жилых домов

Ночью под огнем оказался район Авдеевки, расположенный недалеко от промзоны. В результате разрывов снарядов по улице Леваневского, Соборной, Лермонтова осколками были повреждены 8 домов местных жителей. Значительный ущерб понесли крыши домов, стены и окна. А по улице Колосова в результате прямого попадания полностью сгорел частный дом, сообщили в пресс-службе полиции.



По предварительной информации, люди не пострадали.

Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия, оказывает помощь мирным жителям и документирует последствия обстрела. По всем фактам Авдеевским отделением полиции открыты уголовные производства по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» УК Украины.