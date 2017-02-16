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Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 10:43
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В результате артудара по «старой» части Авдеевки повреждено 8 жилых домов

Ночью под огнем оказался район Авдеевки, расположенный недалеко от промзоны. В результате разрывов снарядов по улице Леваневского, Соборной, Лермонтова осколками были повреждены 8 домов местных жителей. Значительный ущерб понесли крыши домов, стены и окна. А по улице Колосова в результате прямого попадания полностью сгорел частный дом, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия, оказывает помощь мирным жителям и документирует последствия обстрела. По всем фактам Авдеевским отделением полиции открыты уголовные производства по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» УК Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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