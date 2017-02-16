На мариупольском меткомбинате снизилось производство из-за блокады железной дороги в Донбассе

Из-за блокировки железной дороги на Донбассе крупнейший металлургический комбинат Украины - ММК имени Ильича уже снизил производство на 10%. Об этом сообщил гендиректор предприятия Юрий Зинченко.



“Прочел пост Мусы Магомедова о печальных результатах блокады железной дороги так называемыми "активистами". Хочу подтвердить сказанное директором АКХЗ — без тепла и работы останутся не только жители Авдеевки. Удар в спину почувствовали и мы. На ММК имени Ильича производство уже снижено на 10%, пытаемся растянуть запасы сырья. И это только начало. Мы продолжаем падать. Странно, что виной тому не боевые действия, а амбиции украинских политиков”, — написал Зинченко на своей странице в Facebook.



По его словам, в 2016 году комбинат перечислил более 1,3 млрд грн налогов в украинский бюджет. В то же время результатами блокировки железной дороги станет остановка ММК имени Ильича, не поступление денег в бюджет, а также 18 тысяч сотрудников комбината и их семей останутся без средств к существованию.



Об угрозе остановки ряда металлургических предприятий из-за блокады в Донбассе сообщил и министр внутренних дел Арсен Аваков.



"В таком режиме, как сейчас, сколько суток будет работать Авдеевский коксохим? Я знаю сколько – 9 суток. После этого будем тушить печи. После этого еще неделя и мы должны будем остановить все заводы Мариуполя. После этого плюс Кривой Рог и все такое, это для понимания", - пояснил глава МВД.



Но пока все ограничивается лишь словами. Никаких конкретных действий со стороны украинской власти для решения проблемы с блокированием железной дороги на Донбассе не предпринималось.