В Мариуполе сносят очередной незаконный МАФ

Сегодня на улице Куинджи у дома №48 владелец незаконного киоска производит демонтаж своего объекта. По словам начальника инспекции по благоустройству горсовета Сергея Марчука, павильон демонтируется, поскольку был расположен с нарушением правил.

Владелец согласился сам убрать киоск, чтобы избежать оплаты принудительного вывоза МАФа за счет горсовета, затраты на демонтаж которого будут возмещаться с собственника через суд.

Сергей Марчук отметил, что всего в Центральном районе города расположено 250 торговых точек. Часть из них установлена без необходимого оформления, владельцы оповещены о необходимости вывоза незаконных объектов и в настоящее время им предоставлена возможность реализовать это без вмешательства городских властей.