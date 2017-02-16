В Мариуполе дети, которые по разным причинам остались без родительского внимания и тепла, проживают в детских домах и мечтают оказаться в настоящей семье. Согласно информации службы по делам детей Мариупольского горсовета, сейчас насчитывается 125 таких ребят.
Все они очень разные: маленькие и большие, одинокие, с братьями и сестрами, но всех их объединяет одно – ни хотят получать родительское тепло, заботу и ласку, мечтают быть нужными и услышанными.
Если вы хотите стать для них мамой и папой, обращайтесь в службы по делам детей по месту жительства при районных администрациях.
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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 11:59
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В Мариуполе 125 детей-сирот мечтают о семье
В Мариуполе дети, которые по разным причинам остались без родительского внимания и тепла, проживают в детских домах и мечтают оказаться в настоящей семье. Согласно информации службы по делам детей Мариупольского горсовета, сейчас насчитывается 125 таких ребят.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»