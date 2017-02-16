Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос энергетической блокады. Об этом пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Сегодня СНБО рассмотрит вопрос энергетической блокады", - процитировал президента Цеголко.
"Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. Мы найдем оптимальные пути разблокировки и защитим права граждан", - сказал в Киеве Порошенко.
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Рубрика: Новости Украины и мира
16-02-2017, 12:57
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СНБО сегодня проведет заседание по блокаде Донбасса: будут искать пути разблокировки поставок угля
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос энергетической блокады. Об этом пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»