В Мариуполе произошел пожар в многоэтажке: двое детей получили 50-60% ожогов

Ночью в квартире высотного дома по улице Лавицкого произошел пожар. В результате пострадали трое человек: мать и двое детей 2008 и 2009 годов рождения. Они были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям от медиков около часа ночи.



Как рассказали в пресс-службе полиции, возгорание произошло ночью от обогревателя, который был установлен в одной из комнат квартиры. Огонь быстро перебрался на детскую кровать. Запах гари почувствовал глава семейства. Именно он смог своевременно ликвидировать огонь и вызвать скорую помощь.



У матери диагностировано 5-7% ожогов тела, у маленьких брата с сестрой - 50-60%.



Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, полицейские проводят проверку.