Перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию соприкосновения на Донбассе, будет пересмотрен и ограничен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Вчера на совещании у меня в администрации, где принимал участие премьер-министр, договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию соприкосновения», - сказал Порошенко в Киеве на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.
Кроме того, по словам президента, силовым структурам поручено усилить борьбу с контрабандой.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Перечень товаров, которые можно провозить через линию разграничения на Донбассе, будет пересмотрен и ограничен
Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 14:14
Просмотров: 324
Комментариев: 0
Перечень товаров, которые можно провозить через линию разграничения на Донбассе, будет пересмотрен и ограничен
Перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию соприкосновения на Донбассе, будет пересмотрен и ограничен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
СНБО сегодня проведет заседание по блокаде Донбасса: будут искать пути разблокировки поставок угля
Об этом сообщил Президент Порошенко
Для получения справки переселенца ввели новую форму заявления
Теперь придется указать больше информации
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»