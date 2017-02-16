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Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 14:14
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Перечень товаров, которые можно провозить через линию разграничения на Донбассе, будет пересмотрен и ограничен

Перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию соприкосновения на Донбассе, будет пересмотрен и ограничен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Вчера на совещании у меня в администрации, где принимал участие премьер-министр, договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию соприкосновения», - сказал Порошенко в Киеве на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

Кроме того, по словам президента, силовым структурам поручено усилить борьбу с контрабандой.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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