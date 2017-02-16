Участники торговой блокады на Донбассе заявляют о планировании силового разгона акции Министерством внутренних дел. Об этом говорится в официальном обращении на странице Штаба блокады в Facebook.
По данным участников акции, руководство МВД якобы распространяет через СМИ угрозы вооруженного штурма редутов "Богдан", "Запорожье", "16 добровольческого батальона".
Штаб блокады заявил о готовности защищаться и, более того, пригласил в свои ряды украинцев, имеющих официально зарегистрированное оружие.
«Блокада будет продолжаться!», – подчеркивается в заявлении.
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Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 14:37
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Блокада Донбасса: противостояние сторон продолжается, несмотря ни на что
Участники торговой блокады на Донбассе заявляют о планировании силового разгона акции Министерством внутренних дел. Об этом говорится в официальном обращении на странице Штаба блокады в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»