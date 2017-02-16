Наименования автодорог Донецкой области декоммунизировали

Более 130 автодорог в Донецкой области получили новые названия в связи с декоммунизацией. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.



«Новая редакция перечня (автомобильных дорог) утверждена соответствующим Распоряжением председателя ДонОГА от 30 января 2017 года №92. Всего в рамках декоммунизации переименовано около 130 областных и районных автодорог», – говорится в сообщении.



Новые названия получили такие дороги, как «Бахмут – Часов Яр – Калиновка» (ранее «Артемовск – Часов Яр – Калинина»); «Покровск – Гришино – Новоалександровка» (ранее «Красноармейск – Гришино – Ленинское»); «Лиман – Заречное – Новосадовое – на Первомайку» (ранее «Красный Лиман – Кировск – Новосадовое – на Первомайку»); «Бахмут – Часов Яр – Григорьевка» (ранее «Артемовск – Часов Яр – Григорьевка») и другие.



В то же время пока недекоммунизированными остаются автомобильные дороги общего пользования государственного значения, официальный перечень которых утверждается правительством. Речь идет о таких трассах, как «Красноармейск – Артемовск – Михайловка», «Доброполье – Красный Лиман», «Красный Лиман – Артемовск – Горловка», «Константиновка – Дзержинск» и так далее.