Мариупольский Водоканал намерен изменить тарифы

Мариупольский Горводоканал 15 февраля на своей официальной странице опубликовал информацию о намерении изменить тарифы.



Отмечается, что предприятие рассчитывает и утверждает 2 вида тарифов: на централизованное водоснабжение и водоотвод; на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).



В первом случае тарифы увеличатся на 22,4%, во втором - на 27,7%.

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», целью изменения тарифов является приведение их к экономически обоснованному уровню.



Коммунальное предприятие принимает замечания и предложения по этому вопросу в течение 14 календарных дней со дня опубликования сообщения.



Более подробную информацию можно посмотреть ЗДЕСЬ.