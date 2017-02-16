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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 15:23
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Мариупольский Водоканал намерен изменить тарифы

Мариупольский Горводоканал 15 февраля на своей официальной странице опубликовал информацию о намерении изменить тарифы.

Отмечается, что предприятие рассчитывает и утверждает 2 вида тарифов: на централизованное водоснабжение и водоотвод; на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).

В первом случае тарифы увеличатся на 22,4%, во втором - на 27,7%.

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», целью изменения тарифов является приведение их к экономически обоснованному уровню.

Коммунальное предприятие принимает замечания и предложения по этому вопросу в течение 14 календарных дней со дня опубликования сообщения.

Более подробную информацию можно посмотреть ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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