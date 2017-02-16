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Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 16:37
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Донбасс – лидер в рейтинге по пополнению ВСУ контрактниками

В командовании Сухопутных войск ВСУ проанализирован ход выполнения планового задания по комплектованию должностей рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ военнослужащими по контракту в IV квартале 2016 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года соответствующее плановое задание выполнено на 77,7% – заключили контракты 11 тыс.620 человек. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Так, среди областных военных комиссариатов в лучшую сторону отмечаются ОВК, которые работают планово, системно и благодаря этому выполнили плановое задание на 100% и более:

  • Луганский ОВК – 118,0% (531 человек);
  • Донецкий ОВК – 109,8% (505 человек);
  • Запорожский ОВК – 106,4% (745 человек);
  • Харьковский ОВК – 103,7% (788 человек);
  • Хмельницкий ОВК – 101,7% (600 человек);
  • Кировоградский ОВК – 101,7% (610 человек);
  • Днепропетровский ОВК – 100,4% (934 человека).

Показатели принятия на военную службу по контракту неудовлетворительные и отмечается в худшую сторону:

  • Черновицкий ОВК – 44,4% (200 человек);
  • Закарпатский ОВК – 27,3% (123 человека).

В целом за 2016 год соответствующее плановое задание выполнено на 80,8% (51 тыс. 089 человек).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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