Украине стоит заблокировать социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает «112 Украина».
По его словам, 2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от пропаганды.
«Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами», - заявил Шкиряк.
Он выразил надежду, что и Министерство образования также присоединится к процессам защиты информационного просторанства и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей.
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В МВД предлагают заблокировать украинцам «ВКонтакте» и «Одноклассники»
Украине стоит заблокировать социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает «112 Украина».
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Редакция «Мариупольских новостей»