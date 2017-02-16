В МВД предлагают заблокировать украинцам «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Украине стоит заблокировать социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает «112 Украина».



По его словам, 2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от пропаганды.



«Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами», - заявил Шкиряк.



Он выразил надежду, что и Министерство образования также присоединится к процессам защиты информационного просторанства и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей.