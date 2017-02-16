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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 17:58
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Мариупольские школьники разработали костыли нового поколения и покажут свой проект в США

В конкурсе для молодых предпринимателей возрастом от 15 до 18 лет «Diamond challenge for high school» две команды специализированной школы № 66 вошли в десятку лучших среди 165 команд Украины. Мариупольские ребята предложили экологические проекты: костыли из вторсырья и съедобную посуду, сообщили в пресс-службе горсовета.  

Первое место в конкурсе одержала идея создания улучшенных костылей, который будут работать на солнечных батарейках и изготавливаться из вторично переработанных алюминиевых банок. Но не только в этом его особенность: с помощью клешни на кончике костыля можно будет захватывать и поднимать вещи.

«Мы улучшили костыли, чтобы людям с ограниченными физическими возможностями и с травмами ноги не приходилось лишний раз наклоняться. Это очень неудобно и может ухудшить их здоровье.  Мы решили разработать то, что действительно помогает людям», - рассказала капитан команды Алина Малевская.

Ребята выиграли сертификат на 1000 долларов и получили приглашение презентовать свой проект на Молодежном предпринимательском саммите в США, где у них будет возможность получить 10 тысяч долларов на реализацию стартапа.

Девятое место в конкурсе заняла идея внедрения съедобной посуды. Первый ее прототип приготовили на кухне школы № 66. Проект призван снизить использование одноразовой посуды, что также позволит решить одну из экологических проблем.

Поздравила ребят от имени городского головы его заместитель Ксения Сухова: «Мы гордимся талантами Мариуполя и готовы всячески им помогать.  Нам нужно сохранить высокий интеллектуальный потенциал города. Наша цель - создать для этого условия, передислоцировать вузы, создать рабочие места, чтобы вы работали на благо Мариуполя и Украины».

Она также пообещала, что лечебные учреждения Мариуполя обсудят возможность внедрения идеи с такими костылями в городе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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