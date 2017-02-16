Обручальные кольца – символ благополучия в семье

Все мы помним, каким трогательным моментом заканчивался любой старый добрый романтический фильм. Он одевает ей на палец классическое желтое колечко, и всё – муж и жена. К счастью, время не стоит на месте, и красивые свадебные кольца найдут любителей всякого – и проверенного, традиционного, и чего-то более современно, необычного и яркого.

Классические кольца на случай помолвки или свадьбы являются самым ходовым товаром в этой сфере. Новые модели же умеют удивлять обязательной лаконичностью, но с легким флером современных вольностей. Как с помощью ювелирных украшений сделать свое торжество незабываемым, расскажут специалисты интернет-магазина Zlato.UA

Помолвочные кольца – бриллианты и не только

Традиция дарить подобные украшения пришла к нам из империи Габсбургов. Разумеется, романтика Венского двора приходится по нраву и до сих пор – уж очень мы любим все торжественное и вознесенное. Колечка для помолвки принято дарить с бриллиантами. Сперва это было как очередной причуд монархов Австрии, но подобные камушки для наших женщин – причуд более чем приятный.

Кольца с большими бриллиантами – удовольствие стоящее, но отнюдь не из дешевых. Зато в любом каталоге есть огромный ассортимент колец для помолвки с небольшими такими камнями. Дань традиции, любовь к сверкающей чистоте бриллиантов – этого легко достичь и с вполне доступными моделями. Как вариант – золотые колечка с фианитами, цирконами или же цветными камнями вроде топазов, александритов или сапфиров.

Обручальные кольца и важный выбор

Вернее, в плане подбора украшений за всю жизнь это действительно выбор самый важный. Классика из благородного металла, любого глазу приятной желтизной, без каких-то надписей и узоров – вариант хороший. Но многим людям хочется чего-то более особенного. Фантазия дизайнеров и ювелиров решает этот вопрос на 100%.

Благородные сочетания желтого и красного золота, желтого и белого, с платиной и палладием находят больше покупателей с каждым годом. Переливчатые узоры, вкрапления и вставки – ассортимент просто огромный. Есть и множество вариантов с камнями:

бюджетные варианты, инкрустированные цирконами и фианитами;

подборка колец с камнями средней стоимости и разной окраски, вроде моделей с сапфирами или аквамаринами;

бриллианты – и этим всё сказано.

Брендовые решения для каждого

Стоит заметить, что кристальная чистота цирконов мало чем отличается от аналогичной в бриллиантов, особенно касаемо камушков малых размеров. А вот цены отличаются в разы. Известные ювелирные бренды предлагают модели колец для помолвки и свадьбы с черного золота, титана, с кораллами, янтарем – фантазия не имеет границ.

Главное, чтобы подобные украшения выбирались по согласию будущих и мужа, и жены – тогда брендовое кольцо будет напоминать о действительно ярчайшем выборе в жизни.