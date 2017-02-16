vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1744 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 18:37
Просмотров: 483
Комментариев: 0

Обратная сторона торговой блокады на Донбассе

Буквально на днях на заседании Общественного совета при Донецкой ОВГА глава области Павел Жебривский предупреждал поддерживающих блокаду депутатов Парасюка, Семенченко и Соболева о негативных ее последствиях. По его словам, из-за блокирования поставок угля 150 тысяч человек, которые работают на неподконтрольных территориях, могут остаться без работы и перейти на сторону ЛНР-ДНР. Уже остановились Алчевский и Енакиевский заводы.

И вот эти опасения уже начали осуществляться, если верить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на странице ГУР в Фейсбуке сообщается, что оставшиеся из-за блокады без работы жители неподконтрольных территорий Донбасса вступают в воруженные ряды Л-ДНР. Как отметили в разведке, интенсивный набор идет в Довжанском, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Блокада на Донбассе набирает обороты: начали перекрывать еще и автодороги

Сегодня был открыт первый блокпост вблизи поселка Золотое на Луганщине


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»