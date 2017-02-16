Обратная сторона торговой блокады на Донбассе

Буквально на днях на заседании Общественного совета при Донецкой ОВГА глава области Павел Жебривский предупреждал поддерживающих блокаду депутатов Парасюка, Семенченко и Соболева о негативных ее последствиях. По его словам, из-за блокирования поставок угля 150 тысяч человек, которые работают на неподконтрольных территориях, могут остаться без работы и перейти на сторону ЛНР-ДНР. Уже остановились Алчевский и Енакиевский заводы.



И вот эти опасения уже начали осуществляться, если верить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.



В частности, на странице ГУР в Фейсбуке сообщается, что оставшиеся из-за блокады без работы жители неподконтрольных территорий Донбасса вступают в воруженные ряды Л-ДНР. Как отметили в разведке, интенсивный набор идет в Довжанском, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.