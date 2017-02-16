По информации пресс-центра, сегодня, 16 февраля, на Донбассе зафиксировано 35 обстрелов. В результате боевых действий трое украинских военных погибли, четверо - ранены.
На Донецком направлении позиции ВСУ обстреливали из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, действовал снайпер.
На Луганском - из того же вида вооружения велся огонь по Крымскому, Лобачево и Новоалександровке.
На Мариупольском направлении на линии огня оказались позиции возле Марьинки, Новоселовки, Водяного, Лебединского, Широкино, Павлополя, Гнутово. А Богдановку обстреляли из противотанковых ракетных комплексов.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В зоне АТО сегодня били из противотанковых ракетных комплексов и минометов, погибли 3 военных
Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 18:59
Просмотров: 1503
Комментариев: 0
В зоне АТО сегодня били из противотанковых ракетных комплексов и минометов, погибли 3 военных
По информации пресс-центра, сегодня, 16 февраля, на Донбассе зафиксировано 35 обстрелов. В результате боевых действий трое украинских военных погибли, четверо - ранены.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В результате артудара по «старой» части Авдеевки повреждено 8 жилых домов
По предварительной информации, люди не пострадали
В Донецкой области мужчина бросился под поезд
От полученных травм он скончался
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»