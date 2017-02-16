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Рубрика: Новости Донбасса
16-02-2017, 18:59
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В зоне АТО сегодня били из противотанковых ракетных комплексов и минометов, погибли 3 военных

По информации пресс-центра, сегодня, 16 февраля, на Донбассе зафиксировано 35 обстрелов. В результате боевых действий трое украинских военных погибли, четверо - ранены.

На Донецком направлении позиции ВСУ обстреливали из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, действовал снайпер.

На Луганском - из того же вида вооружения велся огонь по Крымскому, Лобачево и Новоалександровке.

На Мариупольском направлении на линии огня оказались позиции возле Марьинки, Новоселовки, Водяного, Лебединского, Широкино, Павлополя, Гнутово. А Богдановку обстреляли из противотанковых ракетных комплексов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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