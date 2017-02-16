В правительстве не будут ущемлять права работающих пенсионеров

В эфире телеканала «Еспресо» 15 февраля 2017 года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал о продолжающейся работе над новой редакцией проекта пенсионной реформы в Украине, заявив о неготовности на данный момент окончательного её варианта.



„На сегодняшний день у нас нет окончательного варианта пенсионной реформы, которую мы могли бы представить. Сегодня идёт серьёзная работа на уровне Министерства социальной политики, на уровне экспертных групп, в том числе в переговорном процессе с МВФ, чтобы выработать вариант пенсионной реформы“, - пояснил Розенко.



При этом министр отметил: „Правительство не будет вносить никаких предложений по повышению пенсионного возраста в Украине“.



Что касается вопроса получения пенсии в полном объёме работающими пенсионерами, то, по словам министра, такой категории пенсионерам пенсия не будет выплачиваться только после достижения Украиной высокого уровня экономического развития.



При этом он разъяснил, что работают украинские пенсионеры в связи с вынужденной необходимостью, ведь в Украине из 12 миллионов пенсионеров, 8,5 миллионов имеют пенсию в 1247 гривен, на уровне прожиточного минимума.



Вице-премьер подчёркивает: „Может когда-нибудь, через 20-25 лет, когда мы дойдём до этого развития. Но сегодня пенсионер остаётся работать не от хорошей жизни, это вынужденная необходимость“.

После этого Розенко добавил: „Безусловно, в идеале существует такая ситуация в развитых странах. Но Украина имеет свою специфику. Я убеждён и окончательно на этом настаиваю, чтобы категория "работающие пенсионеры" осталась в украинском законодательстве. Чтобы человек смог получать пенсию и продолжать свою профессиональную деятельность. Я убеждён, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает. И сейчас не пришло время, чтобы делать выбор: или пенсия, или заработная плата“.



Кроме того, Павел Розенко констатировал превышение плана от поступлений от ЕСВ в Пенсионный фонд в январе 2017 года на 18%: „У нас сегодня увеличение поступлений от ЕСВ больше, чем за аналогичный период в прошлом году на 50%. У нас сегодня за первый месяц 2017 года в пенсионный фонд поступило средств приблизительно на 18% больше, чем мы запланировали, то есть мы получили колоссальный эффект от повышения минимальной заработной платы“.



После этого представитель правительства резюмировал: „Три-четыре месяца нам нужно для того, чтобы стабилизировалась ситуация, и мы увидели реальный ресурс Пенсионного фонда Украины“.