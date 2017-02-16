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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 20:00
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Благотворительная организация поможет жителям Сартаны восстановить дома, разрушенные при обстрелах

Гуманитарная миссия ADRA начинает программу экстренной помощи по восстановлению поврежденных от обстрелов жилых домов в мариупольском поселке Сартана. Об этом сообщается на сайте организации.

Помощь будет предоставляться в виде необходимых строительных материалов для восстановления домов.

Владельцам поврежденных домохозяйств необходимо заполнить онлайн-анкету или обратиться в поселковый совет Сартаны и заполнить бумажный вариант. Одним из обязательных документов для участия в программе является полученный «Акт Повреждения».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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