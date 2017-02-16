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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 20:22
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В Мариуполе успешно реализуют проект «Социальная вода»

Благодаря поддержке организации UNICEF в октябре прошлого года в Мариуполе стартовал уникальный для Украины проект – «Социальная вода». Уже к концу декабря 213 социальных учреждений города и близлежащих поселков были обеспечены качественной питьевой водой. Кроме того, в 17 торговых точках такая вода реализуется по цене себестоимости, до марта откроют еще два пункта продажи. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник КП «МПУ ВКХ» Геннадий Изюмов, передает пресс-служба горсовета.

По его словам, «Социальная вода» поставляется во все школы, детские сады, детские дома и внешкольные учреждения. Вода предназначается как для питья, так и для приготовления пищи.

«Социальной водой обеспечены все 170 учебных учреждений. В них стоят емкости на 500 и 1000 литров. Но как показала практика, это не всегда удобно. Поэтому весной планируем перейти на бутилированную воду по 19 литров», - рассказала начальник управления образования горсовета Светлана Добровольская.

Мариупольцы могут приобрести сертифицированную воду в магазинах и аптеках города по социальной цене (35 копеек за литр).

Адреса точек, где реализуется «Социальная вода»:

  • Аптека №14, пр. Металлургов, 93
  • Аптека №18, ул. Артема, 37
  • Аптека №3, пер. Нахимова, 5
  • Аптека №31, ул. Энгельса, 32
  • Аптека №33, ул. Троицкая, 46
  • Аптека №21, пр. Мира, 114
  • Аптека №1, пр. Никопольский, 135
  • Аптека №7, пр. Металлургов, 180
  • Аптека №24, ул. Карпинского, 60
  • Аптека №16, Б. Морской, 42
  • Аптека №20, В. Освободителей, 88
  • Аптека №25, бул. Меотиды, 32/18
  • Аптека №17, ул. Мамина-Сибиряка, 37
  • ЭкоФар1/№2, пр. Нахимова, 106а
  • Аптека №2,  Машиностроительная, 80а
  • Магазин "Яблочко" №1,  ул. М. Жукова, 60
  • Магазин "Яблочко" №2,  ул. В. Освободителей, 88.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»