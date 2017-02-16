В Мариуполе успешно реализуют проект «Социальная вода»

Благодаря поддержке организации UNICEF в октябре прошлого года в Мариуполе стартовал уникальный для Украины проект – «Социальная вода». Уже к концу декабря 213 социальных учреждений города и близлежащих поселков были обеспечены качественной питьевой водой. Кроме того, в 17 торговых точках такая вода реализуется по цене себестоимости, до марта откроют еще два пункта продажи. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник КП «МПУ ВКХ» Геннадий Изюмов, передает пресс-служба горсовета.
По его словам, «Социальная вода» поставляется во все школы, детские сады, детские дома и внешкольные учреждения. Вода предназначается как для питья, так и для приготовления пищи.
«Социальной водой обеспечены все 170 учебных учреждений. В них стоят емкости на 500 и 1000 литров. Но как показала практика, это не всегда удобно. Поэтому весной планируем перейти на бутилированную воду по 19 литров», - рассказала начальник управления образования горсовета Светлана Добровольская.
Мариупольцы могут приобрести сертифицированную воду в магазинах и аптеках города по социальной цене (35 копеек за литр).
Адреса точек, где реализуется «Социальная вода»:
- Аптека №14, пр. Металлургов, 93
- Аптека №18, ул. Артема, 37
- Аптека №3, пер. Нахимова, 5
- Аптека №31, ул. Энгельса, 32
- Аптека №33, ул. Троицкая, 46
- Аптека №21, пр. Мира, 114
- Аптека №1, пр. Никопольский, 135
- Аптека №7, пр. Металлургов, 180
- Аптека №24, ул. Карпинского, 60
- Аптека №16, Б. Морской, 42
- Аптека №20, В. Освободителей, 88
- Аптека №25, бул. Меотиды, 32/18
- Аптека №17, ул. Мамина-Сибиряка, 37
- ЭкоФар1/№2, пр. Нахимова, 106а
- Аптека №2, Машиностроительная, 80а
- Магазин "Яблочко" №1, ул. М. Жукова, 60
- Магазин "Яблочко" №2, ул. В. Освободителей, 88.