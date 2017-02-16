Энергоштаб направил в регионы инструкции по почасовому графику энергопотребления

Инструкции по почасовому графику нагрузки и энергопотреблению уже переданы на места в регионы. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в ходе заседания энергоштаба, передает УНИАН.



"Главы облгосадминистраций, ГСЧС, облэнерго должны сделать те шаги, которые мы уже проходили в 2014-2015 годах. Проработать режимы работы с промышленными предприятиями и, по возможности, сократить энергопотребление в пиковые нагрузки с 8 до 22 часов на 10%, а, возможно, перевести предприятия в другой суточный режим работы", - заявил он.



По словам Зубко, там, где можно работать на альтернативных источниках энергии - нужно использовать их в максимальном объеме.



"Требования к потребителям по предельному объему потребления должны быть соблюдены, чтобы исключить отключения. В свою очередь предприятия "Энергорынок" и "Укрэнерго" имеют возможность применять штрафные санкции к облэнерго, которые не будут соблюдать суточный режим потребления", - сообщил вице-премьер.



Зубко отметил, что в рамках принятых правительством чрезвычайных мер необохдимо обеспечить бесперебойную работу энергосистемы Украины, добиться того, чтобы не происходило дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии, а также обеспечить население и социальные объекты постоянным энергоснабжением.