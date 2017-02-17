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  • «Сельта» - «Шахтер»: жесткая игра и минимальная победа «горняков»

Рубрика: Спорт
17-02-2017, 08:04
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«Сельта» - «Шахтер»: жесткая игра и минимальная победа «горняков»

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "горняки" на выезде встречались с "Сельтой".

Первый тайм прошел при равной борьбе, а во второй половине поединка значительно активнее заиграла испанская команда. Однако игрового класса "горнякам" хватило, чтоб не дать "Сельте" что-то сделать.

Автором единственного гола, который и принес победу "Шахтеру", стал аргентинский дебютант Густаво Бланко Лещук.

Стоит отметить, что матч в целом проходил в жесткой, иногда даже грубой борьбе: арбитр показал футболистам 8 желтых карточек.

Ответный матч состоится 23 февраля. Встреча пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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