16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "горняки" на выезде встречались с "Сельтой".
Первый тайм прошел при равной борьбе, а во второй половине поединка значительно активнее заиграла испанская команда. Однако игрового класса "горнякам" хватило, чтоб не дать "Сельте" что-то сделать.
Автором единственного гола, который и принес победу "Шахтеру", стал аргентинский дебютант Густаво Бланко Лещук.
Стоит отметить, что матч в целом проходил в жесткой, иногда даже грубой борьбе: арбитр показал футболистам 8 желтых карточек.
Ответный матч состоится 23 февраля. Встреча пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове.
Рубрика: Спорт
17-02-2017, 08:04
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«Сельта» - «Шахтер»: жесткая игра и минимальная победа «горняков»
16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "горняки" на выезде встречались с "Сельтой".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»