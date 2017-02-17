vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1282 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
17-02-2017, 08:29
Просмотров: 321
Комментариев: 0

В Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике: ТЭС переходят в энергосберегающий режим

С сегодняшнего дня, 17 февраля, в Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике. Решение о его введении правительство приняло два дня назад из-за блокады на Донбассе.

Так, на тепловых электростанциях, для которых антрацитовый уголь является основным в производстве энергии, будут введены специальные меры экономии этого сырья. То есть украинские ТЭС переходят в энергосберегающий режим работы. Нагрузка увеличится на атомные станции и на ТЭС, работающих на другой группе угля.

Экономить будут и промпредприятия. В пиковые часы они должны сократить потребление электричества на 10%. Где можно, должны перейти на альтернативные источники энергии.

Нарушителям режима, которые не будут соблюдать суточный режим потребления, Кабмин грозит штрафами.

Отмечается, что ведение чрезвычайных мер на рынке электрической энергии не означает автоматического отключения электроэнергии и тепла для населения. «Веерные» отключения возможны в крайних случаях и об этом правительство заранее будет информировать население.

Чрезвычайные меры ввели на месяц, до 17 марта, ради экономии антрацитового угля, Поставки такого угля с неподконтрольных территорий Донбасса на трех участках железной дороги уже три недели перекрыты участниками торговой блокады.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Украина заблокировала экспорт антрацита, - Гройсман

На период действия чрезвычайных мер в энергосистеме


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»