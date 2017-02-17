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Рубрика: Новости Мариуполя
17-02-2017, 09:28
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В Мариуполе лампы накаливания уступают место экономным

В настоящее время на балансе «Горсвета» находится более четырех тысяч светильников с лампами накаливания и 200 км воздушных линий, износ которых более 50%, сообщили в пресс-службе горсовета.

Как рассказал в ходе брифинга директор коммунального предприятия Сергей Прилипин, такие светильники давно устарели. Низкая светоотдача и срок горения ламп вызывают  недовольство мариупольцев и отрицательно влияют на криминогенную обстановку в городе.

В связи с этим возникла необходимость провести полную реконструкцию сетей наружного освещения с заменой ламп накаливания на более экономичные LED светильники и замены изношенных воздушных линий на самонесущий изолированный провод.

Для этого КП «Горсвет» разработало целый комплекс программ. Модернизация уличного освещения будет проводиться поэтапно. По словам Сергея Прилипина, в текущем году на реализацию первого этапа выделено более 2 млн грн.

Уже в 2016 году провели работу по замене ламп накаливания на светодиодные светильники на окраинах города и улицах частных секторов. Это позволило в среднем снизить потребление электроэнергии на одной светоточке в 6 - 6,5 раз.

«Горсвет» в 2017 году продолжит работу по установке новых светильников на улицах частного сектора.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»