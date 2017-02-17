Вооружение ДНР отведено от линии разграничения на установленные Минскими соглашениями расстояния. Теперь СММ ОБСЕ должна зафиксировать факт отвода военной техники. Об этом на переговорах в Минске заявил представитель ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас мы видим, что с 1 февраля количество обстрелов уменьшилось, но они не прекратились. Украина заявляет, что их техника отведена. Мы знаем, что нашей там техники нет: теперь необходимо, чтобы СММ ОБСЕ смогла зафиксировать этот факт», — цитирует его слова ДАН.
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Рубрика: Новости Донбасса
17-02-2017, 09:48
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В ДНР заявляют, что уже отвели вооружение от линии разграничения
Вооружение ДНР отведено от линии разграничения на установленные Минскими соглашениями расстояния. Теперь СММ ОБСЕ должна зафиксировать факт отвода военной техники. Об этом на переговорах в Минске заявил представитель ДНР Денис Пушилин.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»