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  • На Авдеевском коксохиме два цеха остаются законсерированными, на остальных двух - снижаются запасы угля

Рубрика: Новости Донбасса
17-02-2017, 10:12
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На Авдеевском коксохиме два цеха остаются законсерированными, на остальных двух - снижаются запасы угля

Во время вчерашнего обстрела Авдеевский коксохимический завод не пострадал, он продолжает генерировать теплоэнергию. Однако ситуация с запасом угля - критическая. Его осталось всего примерно на 15 суток. Об этом сообщил директор завода Муса Магомедов.

"Теплоэнергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха – первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас – по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия", - сказал Магомедов в эфире "112 Украина".




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