Вчера вечером возле железнодорожного вокзала "Запорожье-I" в поезде "Мариуполь-Львов" застрелился военнослужащий. Об этом пишет УНН, ссылаясь на ГУНП в Запорожской области.
По предварительной информации, вместе с военным 1974 года рождения ехали его товарищи.
"Мужчина решил позвонить по телефону и тогда другие пассажиры, чтобы ему не мешать, вышли из купе. Через некоторое время они услышали выстрел, вернулись и увидели военного с огнестрельной раной головы. Мужчина был еще жив", - рассказали в полиции.
Бойца доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался.
Известно, что 42-летний мужчина был жителем Полтавской области. Сейчас полиция устанавливает, на какой номер звонил военный и выясняют обстоятельства происшествия.
Полиция уже выяснила, что пассажиры купе, в частности погибший, спиртных напитков не распивали.
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В поезде «Мариуполь-Львов» застрелился боец АТО
Вчера вечером возле железнодорожного вокзала "Запорожье-I" в поезде "Мариуполь-Львов" застрелился военнослужащий. Об этом пишет УНН, ссылаясь на ГУНП в Запорожской области.
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Редакция «Мариупольских новостей»