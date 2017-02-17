Полиция прибыла на редуты участников блокады Донбасса

Активисты блокады сообщают, что редут "Запорожье" якобы находится в окружении полиции. Здесь также есть и сотрудники ГСЧС. Об этом пишет Штаб блокады в Фейсбуке.



Кроме того, по словам волонтеров, на всех блокпостах Донецкой области, по которой перемещаются участники блокады, полиция проводит максимальный обыск вещей, сумок и транспорта, пробивают по базе.



"Гарнизон редута "Запорожье" готов к обороне и отражению штурма", - заявили в Штабе.



О ситуации на редуте возле Бахмута рассказал и начальник областной полиции Донетчины Вячеслав Аброськин. "Сегодня утром к активистам пришли сотрудники Укрзализныци и попросили отдать тепловоз, который заблокирован. Но им было отказано. Активисты положили на рельсы у тепловоза шины и подожгли их", - сказал он.



Генерал отметил, что после этого приехала полиция, а также сотрудники ГСЧС, которые пытались погасить горящие шины. Но потом участники блокады сами их потушили.



Аброськин уточнил, что ситуация под Бахмутом спокойная, "там дежурит один работник полиции". Никакого штурма не планируется. Он также подчеркнул, что правоохранители сделают все для того, чтобы обеспечить общественный порядок и предотвратить совершение тяжких преступлений.