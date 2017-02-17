В Мариуполе фиксируется рост краж из автомобилей

Патрульная полиция Мариуполя сообщает об увеличении количества краж из автомобилей. Только с начала текущего года в городе уже зафиксировано 24 факта подобных преступлений. Обычно грабители действуют ночью, и только утром граждане обнаруживают свое авто с разбитым стеклом и пропавшими из салона вещами, что значительно усложняет поиск преступников, сообщают в пресс-службе патрульной полиции.



Чаще всего приманкой для воров являются автомагнитолы, ноутбуки, женские сумки, барсетки, документы, личные вещи и деньги. Чтобы уменьшить риски стать жертвой злоумышленников, правоохранители призывают водителей не оставлять ценных вещей в салоне автомобиля.



Также полиция советует:



1. Установите звуковую сигнализацию, основной функцией которой является напугать преступника и сообщить владельцу о взломе.



2. Запирайте машину, даже если покидаете ее ненадолго.



3. Не оставляйте ключей в замке зажигания даже в тех случаях, когда оставляете авто в собственном гараже.



4. На ночь ставьте автомобиль в гараж с надежными замками или на стоянку, которую охраняют. Если сделать это невозможно, то оставляйте машину в хорошо освещенном месте.



5. Не оставляйте в автомобиле, особенно на ночь, сумки, магнитолу, планшет, видеорегистратор и другие ценные вещи, а также документы.