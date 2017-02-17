ЕС и США призвали прекратить блокаду Донбасса

Европейский Союз призывает прекратить торговую блокаду Донбасса. Об этом заявил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.



"Мы считаем, что блокада железнодорожного движения не соответствует такому инклюзивному подходу по отношению к тем людям, украинцам, которые находятся по другую сторону, и поэтому мы призвали эту блокаду прекратить. Мы считаем, что такие конфликтные ситуации надо решать путем переговоров, нахождения компромиссов и что самое важное – это надо делать в правовом поле", - сказал Стулик в эфире "112 Украина".



По его словам, ЕС будет призывать стороны конфликта найти компромиссное решение.



Кроме того, в США также обеспокоены блокадой поставок угля из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также влиянием, которое она может оказать на энергосистему и экономику Украины.



"Стороны должны встретиться, чтобы одобрить следующие шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию разграничения, чтобы не допустить усложнения ситуации для украинцев по обе стороны", – сказано в официальном заявлении посольства США в Украине, распространенном вечером 16 февраля.