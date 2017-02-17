В Мариуполе реорганизуют библиотеки и на их базе создадут многофункциональные центры

В Мариуполе работают над реорганизацией библиотечной сети. Об этом в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, по делам семьи, культуры и спорта рассказала Оксана Гринько.



По ее словам, после реорганизации, которая подразумевает и объединение некоторых библиотек в одну, на их базе планируется создание различных центров, таких как: интерактивная библиотека, библиотека с игротекой, для людей с инвалидностью и с другими формами работы. Так, на базе библиотеки имени Светлова планируется создать арт-центр, где будет располагаться музей театра. Здесь же возможно проведение мастер-классов по актерскому мастерству, а расположение рядом драмтеатра открывает большие перспективы сотрудничества. А на базе библиотеки имени Куприна, что на Левобережье, рассматривается возможность создания молодежного центра.



Две библиотеки Сартаны планируют объединить в одну, которая переедет в ДК имени Тамары Кацы.



Предлагается также запустить передвижную библиотеку для районов, где стационарная отсутствует. К примеру, по информации депутата Нины Воробей, в отдаленных рабочих поселках Азовкольцо и Мирный филиалы библиотек давно не функционируют.