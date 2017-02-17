vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1874 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
17-02-2017, 13:32
Просмотров: 387
Комментариев: 0

МВФ предлагает заморозить повышения минимальной зарплаты на 3 года, - Рева

Международный валютный фонд хочет, чтобы Украина отказалась от повышения минимальной зарплаты в последующие три года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба КМУ.

При этом Рева отметил прямую связь между уровнем минимальной зарплаты и минимальной пенсии.

«Если мы повышаем минимальную пенсию в этом году на 10%, то минимум на 15% мы должны повысить уровень минимальной зарплаты», - заявил Рева и добавил, что реформа заработной платы проводилась как основа пенсионной реформы.

Таким образом, по его словам, в этом контексте непонятна норма в проекте Меморандума с МВФ относительно блокирования повышения зарплат на три года.

«В таком случае пенсия будет повышаться, а взносы уменьшаться, что приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда. И ответа на этот вопрос я так и не получил», - отметил министр.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В МВД предлагают заблокировать украинцам «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк

Гройсман: Газ для населения не подорожает

Премьер опроверг информацию о подорожании газа на 40%


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»