Международный валютный фонд хочет, чтобы Украина отказалась от повышения минимальной зарплаты в последующие три года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба КМУ.
При этом Рева отметил прямую связь между уровнем минимальной зарплаты и минимальной пенсии.
«Если мы повышаем минимальную пенсию в этом году на 10%, то минимум на 15% мы должны повысить уровень минимальной зарплаты», - заявил Рева и добавил, что реформа заработной платы проводилась как основа пенсионной реформы.
Таким образом, по его словам, в этом контексте непонятна норма в проекте Меморандума с МВФ относительно блокирования повышения зарплат на три года.
«В таком случае пенсия будет повышаться, а взносы уменьшаться, что приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда. И ответа на этот вопрос я так и не получил», - отметил министр.
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МВФ предлагает заморозить повышения минимальной зарплаты на 3 года, - Рева
Международный валютный фонд хочет, чтобы Украина отказалась от повышения минимальной зарплаты в последующие три года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба КМУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»