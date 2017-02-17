В судах Мариуполя закрыто 64 дела на потенциальных убийц за рулём, - руководитель патрульной полиции

В Мариуполе 64 водителя-нарушителя избежали тысячных штрафов и лишения прав. Об этом корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщил руководитель патрульной полиции Виталий Горкун.



По его словам, из 427 правонарушителей, задержанных патрульными за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 64 человека избежали наказания. Горкун отметил, что несмотря на наличие доказательной базы с видеоматериалами с места событий, суды закрывают дела.

Как пояснил руководитель патрульной полиции, это происходит по трём причинам: из-за истечения срока законной силы составленного полицейскими протокола (90 дней), по малозначительности правонарушения или с определением о том, что правонарушения не существовало вообще. Также Виталий Горкун отмечает, что нарушители используют схему затягивания рассмотрения дела, не являясь на заседания суда. Он заявил, что по закону судья может принимать решение без присутствия обвиняемого, но этого не происходит.



Горкун сообщил, что патрульная полиция приняла решение мониторить ситуацию в судах, выяснять дни заседаний по данным делам и присутствовать на них, чтобы знать, на каком основании "потенциальные убийцы за рулём" избегают ответственности.