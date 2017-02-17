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Рубрика: Новости Донбасса
17-02-2017, 14:45
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В Авдеевке может рухнуть многоэтажка, поврежденная снарядом: людей срочно переселяют

Один из жилых многоэтажных домов в Авдеевке, который пострадал во время обстрела, под угрозой полного разрушения. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

«В доме на улице Гагарина, в который вчера попал снаряд, пошло смещение панельных плит наружной стены. Часть стены на 5-м этаже осунулась. Есть угроза разрушения дома и угроза для жителей», — написал он.

Власти приняли решение отселить из аварийного дома весь подъезд.

«Переселяем людей в территориальный центр. Оперативный штаб предоставил автомобили для перевозки вещей жителей. Полиция обеспечивает правопорядок и охрану имущества людей», - отметил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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