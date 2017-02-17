Мэр Мариуполя высказал свою позицию по поводу блокады Донбасса

В течение дня к городскому голове Вадиму Бойченко обратились трудовые коллективы всех основных предприятий Мариуполя. Главная тема, которая всех волнует – железнодорожная блокада, в результате которой город ощутит на себе экономический, социальный и гуманитарный кризис. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Вадим Бойченко обозначил свою позицию по данной проблеме:

«Сегодня, когда мы переживаем сложнейшие времена в современной истории Украины, нам, как никогда, нужна максимальная консолидация наших целей и стремлений. Отбросив политические разногласия, мы должны направить все силы на урегулирование военного конфликта на востоке страны и оказание помощи нашим согражданам.



Но вместо того, мы видим, что отдельные политические силы и общественные активисты, своими действиями подрывают изнутри и не без того шаткое положение. В то время как снаряды разрываются на нашей земле, нанося порой невосполнимые потери, железнодорожная блокада Донбасса – это не борьба с агрессором, это борьба со своим же народом. В результате этих необдуманных действий, в первую очередь, страдают люди, крупные украинские предприятия, под ударом оказалась экономика страны.



Блокада Донбасса грозит Украине энергетическим коллапсом, сбоями в работе крупнейших промышленных предприятий, веерными отключениями электроэнергии, ростом тарифов для потребителей и скачком курса гривны. Не менее серьезными последствиями блокада может обернуться и для Мариуполя. Наш город, который в 2014 году стал на защиту всей страны и по праву носящий звание форпоста Украины, может оказаться на грани экономического кризиса и это в то время, когда мы только вернулись на путь развития и начали возрождать Мариуполь.



Из-за нехватки угля может остановиться Старобешевская ТЭС, которая питает Мариуполь электроэнергией. В результате, предприятия города остановятся, десятки тысяч мариупольцев останутся без работы, тысячи семей – без средств к существованию.



Уже сегодня из-за нехватки сырья, крупнейшие металлургические комбинаты страны снижают объемы производства. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, не исключена их полная остановка. Это неизбежно скажется на экономике всей страны и на долгие годы откинет развитие Украины назад.



В случае эскалации блокады сотни тысяч людей могут потерять свои рабочие места, среди них и жители оккупированных регионов. Находясь на грани гуманитарной катастрофы, это может стать точкой невозврата для нашей страны. Осознавая возможные последствия, мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить еще большей трагедии.



В вопросе урегулирования сложившейся ситуации, Мариуполь полностью солидарен с политикой Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко и признает только дипломатический путь. Мы согласны с необходимостью пересмотра правил ввоза товаров через линию соприкосновения, с целью пресечения контрабанды. Но мы не имеем права забывать о людях, которые не по своей воле оказались в сложных жизненных обстоятельствах и которым нужна наша помощь».