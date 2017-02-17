Блокада Донбасса: активисты намерены блокировать ж/д участок между Мариуполем и Волновахой и новые участки автодороги

Активисты торговой блокады намерены ее расширить. Кроме железной дороги, будут перекрывать новые автомобильные участки в Донбассе. Об этом в пресс-центре Українських Новин заявил участник блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.



"Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, выставлять посты на автомобильных дорогах", - сказал он.



По словам Виногродского, первый пост, который исполняет наблюдательные функции, уже поставлен на Бахмутской трассе. Активисты намерены провести интернет на данный пост с целью оборудования веб-камеры, доступ к которой будут иметь все желающие.



Виногродский также сообщил, что планируется блокада ж/д участка между Мариуполем и Волновахой.