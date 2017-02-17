vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1657 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • Блокада Донбасса: активисты намерены блокировать ж/д участок между Мариуполем и Волновахой и новые участки автодороги

Рубрика: Новости Мариуполя
17-02-2017, 16:58
Просмотров: 533
Комментариев: 0

Блокада Донбасса: активисты намерены блокировать ж/д участок между Мариуполем и Волновахой и новые участки автодороги

Активисты торговой блокады намерены ее расширить. Кроме железной дороги, будут перекрывать новые автомобильные участки в Донбассе. Об этом в пресс-центре Українських Новин заявил участник блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, выставлять посты на автомобильных дорогах", - сказал он.

По словам Виногродского, первый пост, который исполняет наблюдательные функции, уже поставлен на Бахмутской трассе. Активисты намерены провести интернет на данный пост с целью оборудования веб-камеры, доступ к которой будут иметь все желающие.

Виногродский также сообщил, что планируется блокада ж/д участка между Мариуполем и Волновахой.




Port
Loading...

Читайте также:

Как жгли шины на заблокированных железнодорожных путях в Донбассе (ФОТОФАКТ)

Блокадники отказались вернуть захваченный тепловоз

ЕС и США призвали прекратить блокаду Донбасса

Сторонам рекомендуют решить этот вопрос путем переговоров и перейти в правовое поле


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»