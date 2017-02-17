Сегодня в австрийском городе Хохфильцен состоялась женская эстафетная гонка в рамках 52-го чемпионата мира по биатлону.
Сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной финишировала на втором месте и завоевала серебряные награды.
В целом по гонке: Варвинец прошла свой отрезок дистанции седьмой, Джима на втором этапе сумела отыграть 4 позиции, а Меркушиной удалось вывести нашу команду на вторую строчку.
За медали на последнем круге велась борьба среди пяти команд. Первой стала Германия. Сборная Украина в лице Пидгрушной на последних метрах обошла соперников - Мари Дорен Абер и Габриелу Коукалову. Таким образом, "бронза" досталась Франции. А сборные Чехии и Италии остались за пределами пьедестала.
Стоит отметить, что это первая медаль Украины на мировом первенстве в Хохфильцене.
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На чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины сенсационно завоевала «серебро»
Сегодня в австрийском городе Хохфильцен состоялась женская эстафетная гонка в рамках 52-го чемпионата мира по биатлону.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»