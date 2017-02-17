Аброськин: в районе блокады полиция работает в штатном режиме, никаких активных действий не проводится

Ситуацию с блокированием железной дороги прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, сегодня полиция Донетчины работает в штатном режиме.



"Активно работаем на блокпостах региона, а их порядка 24. Основная задача - это изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых средств, розыск и задержание преступников", - отметил он.



По фактам блокады открыты уголовные производства. Работает следственная группа, которая собирает, анализирует всю информацию, которая касается блокады и захвата тепловозов.



Сегодня около 9:00 представители "Донецкой железной дороги" попросили людей, которые блокируют тепловозы, отдать их. При этой встрече присутствовал один участковый полицейский.



Люди, которые захватили тепловозы, отказались их отдать. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала этот факт.



"С целью дестабилизации ситуации так называемые блокировщики подожгли шины перед тепловозом. На место прибыли сотрудники ГСЧС, но блокировщики сами потушили эти колеса", - отметил генерал.



Аброськин подчеркнул, что в настоящее время каких-либо активных действий полиция не проводит. Правоохранители осуществляют мониторинг ситуации, связанной с блокадой, чтобы предотвратить нарушения правопорядка.