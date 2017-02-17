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Рубрика: Новости Мариуполя
17-02-2017, 18:04
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В Мариуполе победителей городского конкурса мини-проектов ждет значительное преображение домов

В Мариуполе продолжается реализация городского конкурса мини-проектов местного развития 2017 года. По информации пресс-службы горсовета, в этом году конкурсная комиссия отобрала 165 проектов, которые получили первоочередное право на реализацию.

В числе приоритетных - проекты, поданные ОСМД, ЖСК, а также домами с инициативными группами по созданию обществ совладельцев многоквартирных домов. Как и следовало ожидать, большинство проектов касались вопросов энергосбережения: замены межэтажных оконных блоков и входных дверей, ремонта инженерных коммуникаций и электрических сетей.

Сейчас победители завершают подготовку необходимой документации и готовятся к проведению торгов в системе «ProZorro». Всю необходимую консультацию и информационную поддержку предоставляют районные администрации, ДРЖКИ и специалисты управления развития и поддержки ОСМД.

"Уже в скором времени участников проекта, в частности совладельцев, ждет значительное преображение их домов", - отметили в мэрии.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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