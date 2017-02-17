Авдеевка под огнем: сообщается о пожаре в жилом доме и двух раненых подростках (ДОПОЛНЕНО)

Авдеевка сегодня вновь попала под огневую атаку. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



"Взрывы были слышны в районе Химика. На место обстрела выехала скорая и представители оперативного штаба", - написал он в Фейсбуке.



Об обстрелах города также сообщил руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, под огонь попала "старая" часть Авдеевки и даже центр, есть раненые.



"Под огнем старая часть и центр. Уже есть попадания в здания. Квартал Юбилейный, пожар в жилом доме. Получили ранения два мирных жителя. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Аброськин.

Дополнено.



В результате обстрела пострадал многоэтажный дом, расположенный в квартале Юбилейном, 8. Снаряд попал на 2-й этаж, полностью разрушены 2 и 3 этажи, а на первом - возник пожар.



В полиции также рассказали, что пострадавшими оказались два подростка 19 и 14 лет, которые являются братьями. У них ушибы и переломы, им оказывается медицинская помощь



По состоянию на 18:20 поступило сообщение о прямом попадании в 14 этаж многоэтажки по ул. Грушевского, 81. Снаряд попал в торец дома.



На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделение полиции. Информация о других повреждения и пострадавших уточняется.