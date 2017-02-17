Уровень безработицы в Украине, даже по официальным данным, которые далеки от действительности, неуклонно растёт

По информации Государственной службы статистики Украины, на 1 февраля 2017 года зарегистрировано в Государственной службе занятости 429 тысяч безработных. Месяцем ранее – на 1 января, на учёте в службе занятости состояло 390,8 тысяч граждан.



Таким образом, ряды безработных украинцев пополнились на 40 тысяч человек или на 1,6% всего лишь за месяц. Стоит обратить внимание, что далеко не все граждане, желающие найти работу, обращаются в государственную службу занятости.



В основном туда идут только те безработные, которые претендуют на получение пособия по безработице. А получать помощь от государства вправе далеко не все, по разным причинам их претензии иногда отклоняются…



Действительное положение в этой сфере легко можно наблюдать, оглянувшись вокруг. Скажите честно – многие ли окружающие вас люди имеют в данное время постоянную работу? Мы уже не говорим о работе по специальности или достойной оплате труда. Даже в нашем, промышленном и, казалось бы, благополучном с этой точки зрения Мариуполе, множество граждан не могут найти себе работу.



Некоторые из них перебиваются случайными заработками, а остальные никак не найдут себя в профессиональном плане. Особенно это касается украинской молодёжи, уровень безработицы этой возрастной группы является наивысшим во всей Европе.

Об этом говорил исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко: „Уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, к сожалению, высокий во всей Европе. У нас он достигает около 25%“.



Как следует из январского отчёта Госстата, государственную помощь по безработице получили 351,2 тысячи человек. При этом на одного безработного средний размер пособия составил 2015 гривен.



На сегодняшний день над Украиной, а в особенности над подконтрольной украинскому правительству частью Донбасса, нависла угроза тотальной безработицы в связи с продолжающейся железнодорожной блокадой.



Если действия „блокадников“ будут продолжены, тысячи украинских граждан лишатся своей работы, а значит, и их семьи будут отрезаны от средств к существованию…



К сожалению, наш Мариуполь, в случае исполнения уготованного негативного сценария, пострадает в большей мере.



А экономика Украины, в таком случае, упадёт до точки невозврата…